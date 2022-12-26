انت الان تتابع خبر السوداني يعلن افتتاح 64 مدرسة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مدرسة الذهب الأسود الابتدائية للبنات في محافظة البصرة"، معلنا، "افتتاح 64 مبنى مدرسياً في عموم المحافظة، خلال حفل أقيم ، في ديوان مجلس محافظة البصرة، حضره وزير التربية والمحافظ".وأكد السوداني خلال حفل الافتتاح، "حرص الحكومة على إيلاء الملف التربوي الأهمية القصوى، وخصوصاً ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ الأبنية المدرسية".

وأوضح أن "افتتاح هذا العدد اليوم من المدارس في المحافظة وبمواصفات عالية، سيسهم في إنهاء معاناة طلبتنا الاعزاء، مبيناً أن العام المقبل سيشهد إتمام تنفيذ أعداد أخرى من المدارس، بما يسهم في تطوير المسار التربوي وتأمين أهم أركانه الأساسية المتمثلة بالأبنية المدرسية".



وتوزعت المدارس الـ 64 بين مناطق البصرة المختلفة، حصة المركز منها 18 مدرسة، وتوزعت بقية الأبنية المدرسية بين شمال البصرة بواقع 25 مدرسة، وقضاء الزبير غرب البصرة 12 مدرسة، وكانت حصة قضاء شط العرب شرق المحافظة 6 مدارس، وحصة قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة 3 مدارس، وفق البيان.