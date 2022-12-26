كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات

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عاصفة تقتل 18 شخصا وتهدد الملايين في الولايات المتحدة
احتشد الملايين من الناس للتغلب على العاصفة المتجمدة التي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى...
15 قتيلا في انفجار شاحنة غاز
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرج بشرق مدينة جوهانسبرج، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب...
دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في باريس
أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه...
لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي
تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه....
السعودية تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي
أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق...
بوتين: سنمتلك بداية يناير صاروخا "فرط صوتي"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية. كما أعلن الرئيس الروسي أن الأسطول...
ضبط كميات من الفنتانيل تكفي لقتل سكان الولايات المتحدة
صادرت السلطات الأمريكية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات...
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