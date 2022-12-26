اخبار العالم

كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

عاصفة تقتل 18 شخصا وتهدد الملايين في الولايات المتحدة

احتشد الملايين من الناس للتغلب على العاصفة المتجمدة التي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى...

f04ffa8e75.jpgأبها: دوت الخليج
9d0cb50847.jpg01 جمادى الآخرة 1444 هـ

15 قتيلا في انفجار شاحنة غاز

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرج بشرق مدينة جوهانسبرج، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب...

icon-byline.pngجوهانسبرج: أ ف ب
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في باريس

أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه...

icon-byline.pngباريس : أ ف ب
icon-clock.png30 جمادى الأولى 1444 هـ
CULVER CITY, CALIFORNIA - DECEMBER 20: The TikTok logo is displayed outside a TikTok office on December 20, 2022 in Culver City, California. Congress is pushing legislation to ban the popular Chinese-owned social media app from most government devices. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي

تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه....

icon-byline.pngواشنطن : الوكالات
icon-clock.png27 جمادى الأولى 1444 هـ

تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي

أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الأولى 1444 هـ

بوتين: سنمتلك بداية يناير صاروخا "فرط صوتي"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية. كما أعلن الرئيس الروسي أن الأسطول...

icon-byline.pngموسكو : الوكالات
icon-clock.png27 جمادى الأولى 1444 هـ

ضبط كميات من الفنتانيل تكفي لقتل سكان الولايات المتحدة

صادرت السلطات الأمريكية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات...

icon-byline.pngواشنطن : الوكالات
icon-clock.png27 جمادى الأولى 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا