كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات

عاصفة تقتل 18 شخصا وتهدد الملايين في الولايات المتحدة احتشد الملايين من الناس للتغلب على العاصفة المتجمدة التي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 15 قتيلا في انفجار شاحنة غاز ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرج بشرق مدينة جوهانسبرج، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب... جوهانسبرج: أ ف ب جوهانسبرج: أ ف ب 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في باريس أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه... باريس : أ ف ب باريس : أ ف ب 30 جمادى الأولى 1444 هـ 30 جمادى الأولى 1444 هـ لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه.... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ السعودية تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ بوتين: سنمتلك بداية يناير صاروخا "فرط صوتي" قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية. كما أعلن الرئيس الروسي أن الأسطول... موسكو : الوكالات موسكو : الوكالات 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ ضبط كميات من الفنتانيل تكفي لقتل سكان الولايات المتحدة صادرت السلطات الأمريكية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ

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