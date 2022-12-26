شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. ليفربول ينسحب من صفقة بيلنجهام واليونايتد يدخل الصراع بقوة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول إستسلم للأمر الواقع بشأن صفقة النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، حيث يري الفريق أنه فشل فى الظفر بخدمات اللاعب، بعدما رفض اللاعب بشكل شخصي أكثر من محاولة لمسئولي "الريدز" بإرتداء قميص الفريق، لينسحب بشكل نهائي من الصفقة.

وأكد الصحفي جاك فلينتام أن نادي مانشستر يونايتد أصبح يمتلك حظوظ قوية فى التعاقد مع بيلنجهام، حيث أنه قد تلقي دفعة معنوية كبيرة بشأن ضم اللاعب، بعد إنسحاب ليفربول والذي كان أحد الفرق القوية التى تنافس على ضم اللاعب خلال الفترة الماضية، مما جعل الأنظية الراغبة فى ضم اللاعب تتقلص بعض الشئ.



تين هاج يمنح الضوء الأخضر لضم اللاعب

وأضاف جاك فلينتام أن المدرب الهولندي تين هاج أصبح يؤيد فكرة التعاقد مع جود بيلنجهام بصورة كبيرة كأحد أولويات الفريق الأساسية، حيث أنه يراه جزءًا من مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، نظرًا لإمكانيات اللاعب الكبيرة مقارنة بسنه الصغير، بجانب الشخصية القوية التى يتميز بها والتى تجعله من أفضل الأوجه الشابة بأوروبا.



ريال مدريد متفائل بضم بيلنجهام

وعلى الرغم من دخول اليونايتد بشكل قوي فى صفقة بيلنجهام فى الساعات الأخيرة، إلا أن الفريق المدريدي ما زال متفائلًا بضم اللاعب، فى ظل رغبة اللاعب القوية فى التواجد داخل جدران الفريق الملكي، فى الوقت الذي تجمع مسئولي الريال علاقات جيدة مع مسئولي ناديه الألماني.