شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يكشف عن موقفه من رحيل جوندوجان فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر داخل نادي مانشستر سيتي عن موقفها الحالي من رحيل النجم الألماني جوندوجان، نجم وسط الفريق فى المريكاتو الشتوي القادم، حيث أكدت أنه لا يوجد هناك نية داخل الفريق السماوي بالإستغناء عن اللاعب أو أي لاعبًا آخر خلال المريكاتو الشتوي القادم.

يأتي ذلك بعدما تواردت تقارير مهمة تفيد برحيل نجمي وسط الفريق برناندو سيلفا وجوندوجان خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، ليغلق السيتي الطريق تمامًا أمام رحيل أحد نجومه فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل المنافسة التى تنتظر الفريق على صعيد الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال هذا الموسم.



جوارديولا يعلن تمسكه بلاعبيه!

ومن جانبه أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تمسكه الكامل بكافة لاعبيه فى الموسم الحالي، لا سيما فى ظل توافر العديد من الخيارات البديلة لدي الفريق فى الفترة الحالية، بجانب ضيق الوقت فى فترة الإنتقالات الشتوية وتمسك أغلب الأندية المنافسة بلاعبيها فى منتصف الموسم، مما سيصعب من مهمة الفريق بضم بديل.



باريس يستهدف ضم سيلفا!

وكانت قد أشارت بعض المصادر فى وقت سابق أن الفريق الباريسي دخل بقوة خلال الساعات القليلة الماضية فى مفاوضات مكثفة من اللاعب حتى تتم عملية إنتقال اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم وعدم الإنتظار لنهاية الموسم.