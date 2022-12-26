«أنا بقول الكلام ده للرأي العام» .. السيسي: المشروع من وقت ما بنتكلم عنه لغاية ما نفتتحه بياخد من سنتين لـ تلاتة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية "النصر" بأبورواش بمحافظة الجيزة إن إنتاج الدولة من الغازات الطبية كان يكفيها إلى حد ما.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أزمة جائحة كورونا، أحدثت مشكلة في هذا الأمر، ما استدعى ضرورة توفر الكميات التي تكفي الواقع والتطور المحتمل في الخدمة الطبية خلال السنوات المقبلة.

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تولي أيضا اهتماما بتعزيز إنتاج الكلور بسبب الظروف التي يشهدها العالم حاليا والتي ولدت حالة من عدم الاستقرار في التعاقدات.

وتابع: "الحاجة اللي كنا بتعاقد عليها بتكلفة معينة بقت زيادة والتوقيتات بقت مختلفة".

وأوضح أن السنوات الثلاث الماضية التي شهدت جائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية ولدت الحاجة إلى أهمية إنتاج ذاتي محلي للمواد التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على تغطية احتياجاتها من الهيدروجين بنسبة 100%.

وعبر الرئيس عن تطلعه لأن يتم افتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية في فبراير أو مارس المقبلين.

وأضاف: "المشروع من وقت ما بنتكلم عنه لغاية ما نفتتحه بياخد من سنتين لـ تلاتة أو أربعة على الأقل بافتراض إننا بنتحرك بسرعة.. أنا بقول الكلام ده للرأي العام".

وذكر أن الدولة حريصة على تقليل الاستيراد لتتيح المجال أمام فرص عمل أكبر وخفض الإنفاق الدولاري.