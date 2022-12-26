شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس الشيوخ يقفون دقيقة حدادا على روح النائب مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس النائب الراحل فى بداية الجلسة قائلا:" يعز على أن انعى إلى المجلس ببالغ الحزن والاسى الزميل مصطفى كامل الذى وافته المنية اثر حادث اليم وهو يؤدى دوره الوطنى تاركا خلفه سيرة عطره فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، فهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تقلد العديد من المناصب منها، قائدا لقوات الصاعقة المصرية، مديرا للكلية الحربية، محافظا لبورسعيد، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع ".

ثم دعا النواب إلى الوقوف حدادا وقراءة الفاتحة على روحه.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الإجرءاتت المتبعة عقب وفاة نائب، حيث تنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.