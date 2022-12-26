شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسعي لمواصلة الصدارة أمام وست هام الليلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال تحدي جديد وقوي الليلة، حينما يواجه نظيره ويست هام يونايتد، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي "الجانرز" لمواصلة إنتصاراته وإنفراده بصدارة البيرميرليج قبل نهاية الدور الأول، لا سيما فى ظل المنافسة القوية التى تجمعه مع السيتي على صدارة الترتيب.

فى حين يسعي نادي ويست هام لتحقيق المفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال فى مباراة الليلة، للهروب من صراع الهبوط الذي يحاصر الفريق هذا الموسم لتراجع نائج الفريق فى الآونة الأخيرة، الأمر الذي يمنح المباراة أهمية خاصة بين الفريقين، نظرًا لحاجة الفريقين الماسة للثلاث تقاط مع إختلاف الطموح بينهما.



أرتيتا يحذر لاعبيه من التهاون!

وحرص المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، على تحذير لاعبيه من التهاون فى المباراة، خاصة أن الفرق المنافسة تنتظر سقوط "الجانرز" فى ظل الصراع السائد على صدارة الدوري الإنجليزي، فى رحلة الفريق لإستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق.



موعد مباراة أرسنال وويست هام

ومن المقرر أن يستضيف نادي أرسنال نظيره ويست هام اليوم الإثنين، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.