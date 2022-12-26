شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا، وذلك مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة ال17 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ويحل فريق ليفربول، ضيفًا على حساب نظيره نادي أستون فيلا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمةؤ على ملعب فيلا بارك.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

تُذاع أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، القطرية وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتشدي، بتعليق يوسف سيف.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة الليلة ضد نظيره أستون فيلا، بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كارفاليو.

وعلى الجانب الآخر، يستعد مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي، لدخول مواجهة الليلة ضد أستون فيلا، بالتشكيلة الأساسية، كالآتي:-

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، لوكاس دينييه.

خط الوسط: ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: بوينديا، داني إنجز، بايلي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا بالمرتبة 12، برصيد 18 نقطة.