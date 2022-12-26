شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول فى تحدي صعب أمام أستون فيلا الليلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق أستون فيلا، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل نادي ليفربول فى إستعادة الإنتصارات التى فقدها الفريق فى الآونة الأخيرة والدخول فى معترك المربع الذهبي على أقل تقدير، بينما أبتعد تمامًا عن المنافسة هذا الموسم.

فى حين يسعي نادي استون فيلا لإستغلال الحالة السيئة التى أصبح عليها ليفربول هذا الموسم، الشئ الذي قد يجعله يحقق المفاجأة فى مواجهة "الريدز"، خاصة أنه سبق له وأن تمكن من تحقيق فوزًا تاريخيًا عليه من قبل بنتيجة 2/7،كأكبر النتائج بين الفريقين فى الدوري الإنجليزي.



المواجهات السابقة بين الفريقين!

ويمتلك ليفربول إحصائية جيدة فى المواجهات السابقة التى جمعت بينه وبين أستون فيلا خلال المواجهات الخمس الأخيرة، حيث تمكن "الريدز" فى تحقيق الفوز خلال 4 مباريات، فى حين تمكن الفريق المستضيف من تحقيق فوزًا وحيدًا، الشئ الذي يمنح التفائل بعض الشئ لكتيبة يورجن كلوب قبل مواجهة الليلة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ومن المقرر أن يستضيف نادي أستون فيلا غريمة ليفربول اليوم الإثنين، فى الجولة ال16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.