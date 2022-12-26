25 ديسمبر , 2022 صورة محمد صلاح وأسرته بعيد الميلاد تثير تفاعلاً كبيراً نشر النجم المصري محمد صلاح، صورة له على حسابيه في «إنستغرام» و«تويتر»، مرفقة بوسم «عيد ميلاد سعيد». وظهر نجم ليفربول برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الميلاد، حيث ارتدى محمد صلاح وزوجته ماغي وطفلتاهما مكة وكيان بيجاما متطابقة. الصورة على «إنستغرام» حظيت بأكثر من 2.2 مليون إعجاب، ونحو 64100 تعليق. أما على «تويتر» فحظيت الصورة، بأكثر من 19.4 مليون مشاهدة و43.4 إعادة تغريد و19.8 تعليق و259.9 إعجاب.

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