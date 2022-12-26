تايوان: 43 طائرة صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان

26 ديسمبر , 2022
طائرات مقاتلة تابعة للجيش الصيني حول جزيرة تايوان أغسطس الماضي (أ.ب)
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الإثنين أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
وقالت الصين إنها أجرت «تدريبات هجومية» في البحر والمجال الجوي حول تايوان أمس الأحد رداً على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.
وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقاً لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية. وقالت الوزارة إنه تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.
وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لإبعاد الطائرات الصينية.
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