الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد

الصين تواجه تفشي كوفيد (أ ف ب).

أفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أن الصين لم تسجل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الأحد مثل اليوم السابق.

وبلغ عدد الوفيات في الصين 5241 حالة وفاة.