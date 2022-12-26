الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد

26 ديسمبر , 2022
الصين تواجه تفشي كوفيد (أ ف ب).
أفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أن الصين لم تسجل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الأحد مثل اليوم السابق.
وبلغ عدد الوفيات في الصين 5241 حالة وفاة.
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