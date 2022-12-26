انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح مركز للطب النووي في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردة لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري في محافظة البصرة".

وأكد السيد السوداني أن "الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي، وشدد على عزم الحكومة تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية للمواطنين".



يشار إلى أن مركز الكوثر للطب النووي في البصرة، يعد أول مركز متخصص في إنتاج النظائر المشعّة للأغراض الطبية، وتتوفر فيه خدمات تشخيصية متقدّمة على مستوى العراق والمنطقة وهو مجهز بأجهزة وتقنيات حديثة لمعالجة مرضى السرطان وتشخيص الإصابات المبكرة للسرطان، وقد جُهز بأحدث مفاعل (سايكلوترون) من إنتاج شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.