انت الان تتابع خبر بسبب خليجي 25.. كاظم الساهر يتعرض لهجوم واسع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، غزت صفحات في السوشال ميديا، عناوين حول رفض الساهر حضور حفل افتتاح البطولة الكروية الخليجية، وهو ما دفع الكثير من المدونين العراقيين إلى مهاجمة الفنان العراقي لعدم تلبيته الدعوة من بلاده.واستند منتقدو الساهر في تعليقاتهم إلى دعوة كان قد وجهها وزير الشباب والرياضة العراقي السابق، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال إلى "القيصر" قبل أكثر من عام ونصف العام لحضور فعاليات افتتاح.

بدوره، قال الصحفي العراقي حسين البهادلي في منشور له على صفحته في فيسبوك: "مع كامل الاحترام والتقدير للفنان الكبير وسفير الأغنيتين العراقية والعربية كاظم الساهر، لكن إذا لم يكن لك موقف في هذا الوقت مع العراق الذي نحتاج إليك فيه وليكون وجودك رسالة قوية للجميع بأن العراق قادر على احتضان أشقائه.



وأرفق البهادلي مع منشوره نسخة من الدعوة الرسمية التي وجهها درجال إلى الساهر قبل أكثر من عام ونصف العام من الآن.وحسب مصادر إعلامية فإن الساهر لم يتلق أي دعوة حتى الآن من قبل الجهات المنظمة لبطولة خليجي 25 وأن هذه الدعوة قديمة، وكان في وقتها المطرب العراقي المقيم خارج بلاده منذ سنوات طويلة، مصابا بفيروس كورونا

وينظر كثيرون من العراقيين إلى الحدث بوصفه أكثر من مجرد بطولة رياضية وبأنه مجال حيوي يعيد بلادهم إلى واجهة الأحداث الإقليمية والعالمية الرياضية بعد نحو 43 عاماً على احتضان بغداد للنسخة الخامسة من البطولة عام 1979.