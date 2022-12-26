انت الان تتابع خبر برئاسة يار الله.. وفد أمني يصل صلاح الدين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وصلوا الى قاطع عمليات صلاح الدين".وأضافت، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الواقع الأمني للمناطق الواقعة ضمن قاطع مسؤولية القيادة".

وبحسب البيان، شدد يار الله على "ضرورة رفع مستوى الجهد الاستخباري والعمل التعرضي على أوكار الإرهابيين".