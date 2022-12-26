انت الان تتابع خبر الروبل الروسي يعوض خسائره أمام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 2.02 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.25 روبل.

وفيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3.33 روبل إلى 72.36 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي الأسبوع الماضي تراجعت العملة الروسية بشكل ملحوظ أمام نظيرتها الأمريكية وعن أسباب التراجع أشار المحلل المالي لشركة BitRiver فلاديسلاف أنتونوف، إلى أن المهمة الرئيسية لإضعاف الروبل تتمثل في تقليل عجز الميزانية، وهذه العملية تخضع لسيطرة السلطات المالية.



وقال الخبير: "هناك الآن عدة عوامل تضغط على الروبل في وقت واحد، العقوبات المقبلة، وسقف أسعار النفط والغاز، ونمو عجز الميزانية، وتدفق رأس المال إلى الخارج، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية".