انت الان تتابع خبر بطارية "كمبيوتر" تثير الرعب على متن طائرة وتتسبب بإصابة 7 أشخاص! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الرحلة في طريقها إلى البوابة عندما اشتعلت النيران في بطارية الكمبيوتر المحمول.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية فقد نجح طاقم الطائرة في إخماد الحريق الناجم عن الكمبيوتر.

وتم إجلاء 67 شخصا عشية عيد الميلاد بعد أن اشتعلت النيران في شاحن كمبيوتر أحد الركاب، باستخدام نظام الانزلاق في حالات الطوارئ.



وأصيب 7 ركاب بجروح طفيفة، هذا إلى جانب شعور بعضهم بضيق التنفس بسبب الدخان.

وأعلنت شركة الطيران فتحها تحقيقا في الحادثة، وتعاونها مع السلطات المسؤولة لمعرفة أسباب الحريق والمسؤول عنه.

