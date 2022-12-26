يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم .. كل ما تريد معرفته عن «إنتاج الغازات الطبية وتوليد الطاقة الثلاثية»

الشارقة - اميمة ياسر - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وتساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.

أهم وأبرز المعلومات عن مصانع مجمع الصناعات الكيميائية:

*مصنع إنتاج فوق أكسيد الهيدروجين

تم الإنشاء عام 2019 بطاقة 23 ألف طن سنوياً

يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول.

*مصنع إنتاج المطهرات والمعقمات

تم إنشاء هذا المصنع بناءً على توجيهات القوات المسلحة لدعم الجهود الطبية فى الوقاية خلال جائحة كورونا، ينتج المعقمات بأشكالها المختلفة سواء للأفراد أو الأسطح، ويمد الجهات المختلفة بالدولة بالكمامات المسطحة والكمامات عالية الترشيح طراز N95، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف كمامة يوميا، وجاءت فكرة إنشاء فرع للشركة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم على مساحة 200 فدان.

وذلك لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الشبة السائلة والصلبة فى مايو 2006 بطاقة 150 ألف طن من الشبة السائلة وكذا 25 ألف طن من الشبة الصلبة سنوياً

إنشاء مصنعاً آخراً فى أكتوبر من عام 2011 لإنتاج الشبة السائلة بطاقة 200 ألف طن سنويا؛ لدعم شركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

تمد الشركة نحو 27 شركة لمياه الشرب والصرف الصحى وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة بالشبة السائلة والصلبة اللازمتين لتنقية مياه الشرب

ولتكامل منظومة إمداد الشبة السائلة لشركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بدءاً من عام 2007 بتقديم خدمة جديدة وهى تركيب خزانات الشبة السائلة بمحطات المياه.

إضافة إلى تقديم الدعم الفنى المطلوب لها بواسطة أطقم فنية مدربة تدريباً فنياً عاليا.

وتحرص ألا تقل معدلات إنتاج الكلور والشبة لضمان تدفقهما لتحقيق إستمرار وإنتظام العمل داخل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتأمين وصول عربات الأكسجين السائل إلى كل المستشفيات لتأمين انتظام العملية الطبية إيماناً منا بأن هذا هو جزء من واجبنا الوطنى تجاه شعب مصر العظيم

لتأمين وصول هذه المنتجات الاستراتيجية على مدار الساعة

*مصانع المبيدات والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة

أنشأت الشركة مصنعاً للكيماويات الصلبة عام 1984 بطاقة إنتاجية 500 طن سنويا

كما تم إنشاء مصنع السوائل الزراعية عام 1987 بطاقة إنتاجية 6000 طن فى العام.

تم إنشاء مصنع المبيدات الزراعية الصلبة عام (2005) بطاقة إنتاجية 4500 طن سنويا

تم تطوير وتحديث معدات هذه المصانع وهى تعمل بكفاءة تامة لخدمة قطاع الزراعة بمصر بما يحقق مقاومة أمراض النباتات والآفات حفاظاً على الثروة الزراعية.

*مصانع الأيروسولات

كان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة الريادة فى صناعة الأيروسولات بمصر وذلك بإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية الشهيرة (بيروسول).

حيث تم إنشاء مصنع الأيروسولات رقم 1 عام 1972 بطاقة 2000 عبوة في الساعة وتم تطويره عام 1982 لتصل طاقته إلى 4000 عبوة في الساعة.

وتطويراً لهذه الصناعة تم إنشاء مصنع الأيروسولات 2 عام 1984 بطاقة إنتاجية 6000 عبوة في الساعة.

أُضيف مصنع لإنتاج الأيروسولات رقم 3 عام 1987 بطاقة إنتاجية 5000 عبوة الساعة، وتم افتتاح مصنع الأيروسولات الجديد رقم 4 بطاقة إنتاجية 12000 عبوة في الساعة عام 2016؛ بغرض تغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الأيروسولات وكذا متطلبات التصدير للأسواق الخارجية بالدول العربية والأفريقية.

*مصانع الكلور والصودا الكاوية

مصنع رقم 1 بتكنولوجيا الخلايا (أحادية القطبية) عام (1993) بطاقة إنتاجية 15 طن/ يوميا

مصنع رقم 2 بتكنولوجيا الخلايا (أحادية القطبية) عام (1995) بطاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا

وهذين المصنعين مازالا يعملان بكفاءة عالية بفضل خطط الصيانة الدورية وسلامة التشغيل التى تقوم بها شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

مصنع 3 بتكنولوجيا الخلايا (ثنائية القطبية) عام (2006) بطاقة إنتاجية 35 طن/ يوميا.

مصنع 4 بطاقة 85 طن يوميا لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة وتصل إلى 50 ألف طن من الكلور سنويا.

وتزود شركة النصر للكيماويات، 31 شركة من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة.

بالإضافة إلى إنتاج نحو 95 ألف طن من مادة الصودا الكاوية السائلة والتى يتم توريدها إلى شركات قطاع الكهرباء، شركات إنتاج السكر والغزل والنسيج، وشركات صناعة الورق إضافة إلى العديد من المصانع المختلفة.

*مصانع حامض الكبريتيك المركز

تعتمد مصانع مجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم على حامض الكبريتيك المركز كمادة خام محورية ولهذا تم إنشاء

مصنع حامض الكبريتيك المركز رقم 1 عام 2008 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام.

ثم تم إنشاء مصنع آخر لإنتاج حامض الكبريتيك المركز رقم 2 عام 2013 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام لتلبية إحتياجات مصانع المجمع.

*مصانع الأسمدة

وفى ضوء احتياج قطاع الزراعة بمصر للأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية؛ أنشأت شركة النصر للكيماويات الوسيطة مصنع لإنتاج سماد سلفات البوتاسيوم عام 2008، بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم و26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام

إنشاء مصنع سماد أحادى سوبر الفوسفات المحبب رقم 1 عام 2008 أيضاً بطاقة 150 ألف طن سنويا.

وفى عام 2011 تم إنشاء مصنعاً لإنتاج الأسمدة المركبة NPK بطاقة 70 ألف طن فى العام من الأسمدة المركبة المتنوعة وسماد الداب ولأول مرة فى مصر

وفى نفس العام تم إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة 100 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك بتركيز 50%

وأخيراً تم إنشاء مصنع سماد أحادى وثلاثى سوبر الفوسفات المحبب عام 2015 بطاقة 150 ألف طن فى العام

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذى شرفه بالافتتاح رئيس الجمهورية عام 2019؛ لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى وذلك بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية ويتكون المجمع من 9 مصانع ومرافق صناعية هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة

*مصنع إنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس

لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.