21 مصنعًا في «أبو رواش» .. أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة

الشارقة - اميمة ياسر - تعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد الصروح الصناعية المصرية، التى تتمتع بقوة المنتج الوطنى، بالإضافة للتطور المستمر على كافة قطاعاتها ومصانعها، مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية، والتى تتماشى مع فلسفة ورؤية الجمهورية الجديدة.

كما أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

النصر للكيماويات تضم 21 مصنعا في أبو رواش،

وتتكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة من مجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش محافظة الجيزة، والذى يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة، حيث أُنشأ عام 1972 ويقع على مساحة تقارب مائتين وخمسون فداناً، حيث ساهم تواجد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بهذه المنطقة، فى تحقيق الريادة لتنمية وتعمير المنطقة الصناعية، حيث وفرت الشركة الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة، ما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية واتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.

النصر للكيماويات أقدم وأكبر شركات الخدمات الوطنية

في عام 1972 عند نشأة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بدء بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طن / يوم باستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك، وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة في صناعة الكيماويات والأسمدة، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويضم المقر الرئيسي للشركة بأبي رواش (21 مصنعاً) منها مصانع الغازات الطبية والصناعية، حيث تنتج الشركة الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازي والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو (135) مستشفى ومركز طبى متخصص، وقامت الشركة بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالي النقاوة (ولأول مرة في مصر) بالإضافة لغاز الأكسجين والنيتروجين عام (1980) بطاقة 300 م3 / ساعة، وتلى ذلك إنشاء مصنع الإستيلين للأغراض الصناعية عام (1987) بطاقة 100م3/ ساعة.

"النصر للكيماويات" مصدر للأكسجين لسيارات الإسعاف بالقاهرة والجيزة

قامت الشركة بإنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (1) عام (1998)بطاقة 700م3/ ساعة من الأكسجين 650م3/ ساعة من النيتروجين، إضافة إلى إنتاج 25 م3/ ساعة من الأرجون، كما قامت الشركة بإنشاء مصنع أكسيد النيتروز الطبي عام (1998) بطاقة (60م3/ ساعة، وانتهت الشركة من إنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم (2) عام (2002)بطاقة 1200م3/ ساعة من الأكسجين، بالإضافة إلى 40 م3/ ساعة من الأرجون.

وفى عام (2013) تم تطوير إنتاج هذا المصنع من النيتروجين لتصل الطاقة إلى 900 م3/ ساعة لتواكب احتياجات الشركات الصناعية وشركات البترول، كما تقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد هيئة الإسعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالي 30 ألف اسطوانة غاز أكسجين سنوياً.

وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات الهيئة العربية للتصنيع إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات المختلفة.

وفى عام (2000) أضافت الشركة نشاطاً جديداً وهو خدمة تركيب خزانات الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل والمبخرات للمستشفيات والشركات الصناعية المختلفة.

الشركة تساهم في إنشاء الشبكات الطبية لتوصيل الأكسجين

في أواخر عام (2013) استحدثت الشركة خدمة جديدة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وهى إنشاء الشبكات الطبية لتوصيل الأكسجين والهواء إلى غرف المرضى والعناية المركزة وغرف العمليات وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في هذا المجال.

كما كان للشركة دور هام في إنشاء شبكات الغازات الطبية لبعض المستشفيات العسكرية، وفى عام (2019) تم إنشاء مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم (3) بطاقة (100) طن / يوم من الأكسجين السائل.

البيرسول أبرز منتجات شركة النصر

تضم الشركة أيضا مصانع المبيدات والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة، حيث أنشأت الشركة مصنعاً للكيماويات الصلبة عام (1984) بطاقة إنتاجية500 طن سنوياً ، كما تم إنشاء مصنع السوائل الزراعية عام (1987) بطاقة إنتاجية 6000 طن فى العام، وتم إنشاء مصنعا لمبيدات الزراعية الصلبة عام (2005) بطاقة إنتاجية 4500 طن سنوياً، وتم تطوير وتحديث معدات هذه المصانع وهى تعمل بكفاءة تامة لخدمة قطاع الزراعة بمصر بما يحقق مقاومة أمراض النباتات والآفات حفاظاً على الثروة الزراعية.

وكان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة الريادة في صناعة الأيروسولات بمصر وذلك بإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية الشهيرة بيروسول، حيث تم إنشاء مصنع الأيروسولات رقم (1) عام (1972)بطاقة 2000 عبوة / ساعة، وتم تطويره عام (1982) لتصل طاقته إلى 4000 عبوة / ساعة، وتطويراً لهذه الصناعة تم إنشاء مصنع الأيروسولات رقم (2) عام (1984) بطاقة إنتاجية 6000 عبوة / ساعة، وأُضيف مصنعاً لإنتاج الأيروسولات رقم (3) عام (1987) بطاقة إنتاجية 5000 عبوة / ساعة.

الشركة مصدر رئيسي للكلور والشبة في مصر

تضم أيضا مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (1) بتكنولوجيا الخلايا (أحادية القطبية) عام (1993) بطاقة إنتاجية 15طن/يوم، و مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (2) بتكنولوجيا الخلايا (أحادية القطبية) عام (1995) بطاقة إنتاجية 30طن/يوم، وهذين المصنعين مازالا يعملان بكفاءة عالية بفضل خطط الصيانة الدورية وسلامة التشغيل التي تقوم بها شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

كما تضم مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (3) بتكنولوجيا الخلايا (ثنائية القطبية) عام (2006) بطاقة إنتاجية 35طن/يوم، و مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم (4) لإنتاج الكلور بطاقة 85 طن / يوم لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة وتصل إلى خمسين ألف طن من الكلور سنوياً.

كما تم إنشاء مصنع إنتاج فوق أكسيد الهيدروجين 2019 بطاقة (23) ألف طن سنوياً ويستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول.

مصنع إنتاج المطهرات والمعقمات

تم إنشاء هذا المصنع بناءً على توجيهات القوات المسلحة لدعم الجهود الطبية فى الوقاية أثناء جائحة كورونا حيث تم إنتاج المعقمات بأشكالها المختلفة سواء للأفراد أو الأسطح وإمداد الجهات المختلفة بالدولة بالكمامات المسطحة والكمامات عالية الترشيح طراز N95 بطاقة إنتاجية تصل الى 120 الف كمامة يوميا، كما تضم شركة النصر للكيماويات الوسيطة فرعا فى الفيوم على مساحة 200 فدان .

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 7 أغسطس من عام 2019 وكانت مساحة المرحلة الأولى للمجمع 285 فدان، لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى وذلك بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية ويتكون المجمع من 9 مصانع ومرافق صناعية هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

الشركة تصدر الأسمدة لـ 55 دولة

وبإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالى للشركة من الأسمدة / حوالى مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسية / لخدمة قطاع الزراعة بمصر / ولتصدير الفائض / إلى نحو (55) دولة منها ( إيطاليا - أسبانيا - رومانيا - اليونان - ماليزيا – فيتنام – سورينام – تايلاند – زيمبابوى - تنزانيا - مدغشقر– غانا - الكويت – الأردن – السودان - لبنان - البرازيل – تشيلى – كولمبيا - أروجواى) / وغيرها من الدول المختلفة .