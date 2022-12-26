شكرا لقرائتكم خبر عن أخطار تهدد مستقبلك.. 5 نصائح تحميك من الابتزاز الإلكترونى.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "5 نصائح تحميك من الابتزاز الإلكترونى"، استعرض خلاله أهم الأسباب التي تؤدى للفتاة إلى الوقوع في شراك "المبتز الإلكترونى" أبرزها الصور والفيديوهات الجريئة على المحمول، وعدم إبلاغ مباحث الإنترنت فى حالة اختراقه خوفا من لوم الأهل والخوف من الفضيحة، و5 ثغرات تجعلك فريسة لـ"المبتز" أخطرها الإهمال والسذاجة، وإليكم التفاصيل كاملة:

5 نصائح تحميك من "الابتزاز الإلكترونى".. الحذر من الصور والفيديوهات الجريئة على المحمول.. وإبلاغ مباحث الإنترنت فى حالة اختراقه.. و5 ثغرات تجعلك فريسة لـ"المبتز".. أخطرها الإهمال والسذاجة



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