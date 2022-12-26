شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لتوتنهام قبل مواجهة برينتفورد فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي توتنهام تحدي صعبًا الليلة، حينما يواجه فريق برينتفورد العنيد، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فعلى الرغم من فارق الخبرات بين الفريقين إلا أن اللقاء لن يكون سهلًا على كونتي ولاعبيه، خاصة أنه يأتي بعد فترة توقف طويلة لمسابقة البيرميرليج، والذي توقف بسبب كأس للعالم.

ويمتلك توتنهام إحصائية مميزة قبل مواجهة برينتفورد الليلة، حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات بآخر 5 لقاءات ألتقي فيها الفريقين، فى حين حسم التعادل نتيجة المباراة بين الفريقين فى مناسبة وحيدة، الأمر الذي يؤكد على تفوق الفريق اللندني فى المواجهات التاريخية بين الناديين.



كونتي يحذر لاعبيه من التهاون!

وحرص المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. المدير الفني لنادي توتنهام، من التحذير من خطورة الإستهتار والتهاون أمام برينتفورد، خاصة أن جميع مباريات المسابقة تتسم بالقوة والمفاجأت، مشيرًا إلى أهمية حصد الثلاث نقاط للإستمرار فى المربع الذهبي للمسابقة على القمة ومزاحمة الكبار.



موعد مباراة توتنهام وبرينتفورد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي توتنهام نظيره برينتفورد اليوم الإثنين، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.