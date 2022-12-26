انت الان تتابع خبر اعتقال خمسة متسولين حملوا لافتات انسانية "وهمية" ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شرطة المنصور التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على خمسة متهمين اقدموا على النزول الى وسط الشارع الرئيسي حاملين لافتات تحوي كتابات وصور لحالات انسانية لغرض الحصول على المال والتسول بطريقة ماكرة".



وأضاف البيان، أن "المتهمين اصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".