شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لتنسيقية شباب الأحزاب بمبادرة المقطم الأخضر أمام "طاقة النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة بمواجهة التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، التي استضافتها مصر، لاقت إشادة دولية واسعه، لاسيما وما بذل من مجهود استمر لأكثر من 14 يوما في 53 جلسة، مفاوضات بين البلدان المشاركة في القمة.

وأبرزت صحف العالم النتائج التي تتحقق للمرة الأولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء وإسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية.

ومنح القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات متعددة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة :

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.