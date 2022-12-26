انت الان تتابع خبر صربيا.. انحراف قطار يتسبب في تسمم 51 شخصاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فلادان فاسيتش، رئيس بلدية مدينة بايروت، التي وقع فيه الحادث، إن تسرُّب الأمونيا تسبب في 51 حالة تسمم.

وأضاف فاسيتش، في مؤتمر صحافي، أن سبعة أشخاص نُقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، أن القطار خرج عن مساره مساءً، ما أدى الى تسرب الأمونيا، وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء.



وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكوَّن من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجّل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

