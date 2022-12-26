شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات بقوة القانون للحفاظ على المحميات الطبيعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الحفاظ على المحميات الطبيعية، المحظورات التى يمنع ممارستها للحفاظ على البيئة الطبيعية، حيث نصت المادة الثانية من القانون، بأنه يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها، تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أوالإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:

•صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

•صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

•إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.

•إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

•تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

وطبقا لنص القانون، يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .