مقتل جندي ومسلح في مواجهة بباكستان

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وفي بيان، ذكرت مديرية العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية وهو الجناح الإعلامي للجيش أن قوات الأمن بدأت عملية في المنطقة، خلال الساعات الـ96 الماضية لمنع الإرهابيين من استخدام بضع طرق مشبوهة للانتقال عبر الحدود الباكستانية الأفغانية للتسلل داخل إقليم «خيبر باختونخوا» على طول الحدود الإقليمية واستهداف مدنيين وقوات أمن، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس.وأضاف البيان «نتيجة استمرار المراقبة والتدابير الصحية بالمنطقة، تم اعتراض مجموعة من الإرهابيين».
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