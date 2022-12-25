الصين تتعهد بضبط علاقتها مع أمريكا

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قوله في خطاب ألقاه أمس، في ندوة بشأن العلاقات الخارجية «سنتابع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي»، وسنعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.جدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سعى إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث عقد الشهر الماضي أول قمة شخصية له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بالي بإندونيسيا.
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