شكرا لقرائتكم خبر الصين تتعهد بضبط علاقتها مع أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الصين «إنها ستسعى جاهدة من أجل إعادة ضبط علاقتها مع الولايات المتحدة، وزيادة التواصل مع أوروبا، وذلك بينما تحدد الدولة مهامها الدبلوماسية الرئيسة للعام المقبل».

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قوله في خطاب ألقاه أمس، في ندوة بشأن العلاقات الخارجية «سنتابع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي»، وسنعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سعى إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث عقد الشهر الماضي أول قمة شخصية له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بالي بإندونيسيا.