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الامارات تزود أوكرانيا بمولدات كهربائية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "ستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة دعما للسكان المدنيين في أوكرانيا، الذين يعانون من تداعيات الأزمة، من خلال توفير 2500 مولد كهربائي منزلي لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي".

وأضافت ان "إرسال المولدات يأتي في إطار المبلغ الذي خصصته الإمارات سابقا، لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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