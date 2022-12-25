اتفاق عراقي مصري على محاربة خطاب العنف والكراهية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع وفد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الذي وصل العراق صباح السبت برئاسة كرم كامل جبر وبحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".وأضافت ان "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد رحب بزيارة الوفد المصري الذي يتزامن مع ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية"، مشيداً "بالتجربة المصرية في المجال الإعلامي وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وأكد أن "التعاون الثنائي يمكن أن يعود بالنفع على المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين ويسهم في إيجاد خطاب إعلامي عربي يتميز بالاعتدال والوسطية بعيداً عن الكراهية والعنف والإرهاب".



وقدم رئيس هيئة الإعلام والاتصالات شرحاً عن "عمل الهيئة والمهام التي تقع على عاتقها وفي مقدمتها ضمان بيئة آمنة للإعلاميين فضلاً عن إيجاد تشريعات قانونية تسهم في ممارسة المؤسسات الإعلامية عملها ونقل الآراء بشفافية وحياد".

لافتاً إلى أن "التعاون بين هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين أسهم في إيجاد نوع من الحصانة لقطاع الإعلام وذلك من خلال القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى حول آليات التعامل القانوني مع العاملين في المجال الإعلامي".

بدوره شكر كرم كامل جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، "حفاوة الاستقبال العراقي بعد لقائه كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وقدم شرحاً عن "الاستراتيجية الإعلامية المصرية وآلية التعامل مع الخطاب العام والحد من الأخبار والمعلومات المضللة ومحاربة خطاب الكراهية والعنف والتحريض".

وتطرق إلى "مشاريع تعاون عراقي مصري في مجالات النشر والترويج الإعلامي، وبرامج التدريب للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، فضلاً عن تقديم الدعم الإعلامي للأنشطة التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين".

واقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري "تشكيل لجنة خاصة تأخذ على عاتقها ملفات ترسيخ العلاقات بين شعوب البلدين، بالإضافة إلى لجنة مشتركة للعمل في الحالات الطارئة والاستثنائية بما يضمن إيجاد خطاب إعلامي متوازن".

