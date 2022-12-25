انت الان تتابع خبر من البصرة.. السوداني يصدر توجيهات تخص خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " بعد ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً في قيادة عمليات البصرة، ضمّ القادة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة".

واطّلع على "إيجاز أمني استعرض سير جهود تأمين المحافظة بأقضيتها ونواحيها، وتابع مسار العمل الأمني والاستخباري الاستباقي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك جرائم المخدّرات، مشدداً على أهمية عدم التساهل في مسك هذا الملفّ تحت جميع الظروف".



وأمر القائد العام للقوات المسلحة "بتحويل الأرض المخصّصة لقيادة عمليات البصرة إلى مدينة سكنية تُوزع أراضيها لمنتسبي وزارة الدفاع من أبناء المحافظة".

ووجّه السوداني "الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها، بحثِّ الخطى وتسريع وتيرة الاستعدادات الأمنية الجارية لاحتضان المحافظة بطولة خليجي 25 في السادس من كانون الثاني المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة الكفيلة بإنجاح البطولة".

