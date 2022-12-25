انت الان تتابع خبر الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان رداً على "استفزازات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان: "سنتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعربت أمس السبت، عن "استيائها القوي ومعارضتها التامة" لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن، الجمعة.



ويجيز القانون إنفاقا عسكريًا قيمته 858 مليار دولار، بما يشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان.