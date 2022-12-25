تقرير يكشف مستقبل ميسي مع سان جيرمان

أكد الصحفي الرياضي غويليم بالاغي، اليوم الاحد، أن نجم كأس العالم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على تجديد عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان الفرنسي.