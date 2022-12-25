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انت الان تتابع خبر تقرير يكشف مستقبل ميسي مع سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442268-638075738390577441.jpg
2022-12-25 | 15:01
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أكد الصحفي الرياضي غويليم بالاغي، اليوم الاحد، أن نجم كأس العالم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على تجديد عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان الفرنسي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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