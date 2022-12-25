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تقرير يكشف مستقبل ميسي مع سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442268-638075738390577441.jpg

2022-12-25 | 15:01

تقرير يكشف مستقبل ميسي مع سان جيرمان

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أكد الصحفي الرياضي غويليم بالاغي، اليوم الاحد، أن نجم كأس العالم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على تجديد عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان الفرنسي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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