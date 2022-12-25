شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يطالبون بتأهيل الإداريين للتعامل مع منظومة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، مُطالبات نيابية لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بأهمية تدريب الموظفين في شتى المواقع علي التعامل مع منظومة التحول الرقمي، وكذا استكمال البنية التحتية اللازمة في المحافظات الحدودية، فضلا عن محو الأمية الرقمية.

من جانبه أكد النائب جيفارا الجافي، أهمية استكمال البنية التحتية اللازمة لمنظومة التحول الرقمي بالمحافظات الحدودية، كذا شدد النائب فايز أبو حجر، علي أهمية التصدي للمشاكل التي تواجه المحافظات الحدودية فيما يتعلق خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيراً إلى أن محافظة شمال سيناء أصبحت آمنة بعد جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء علي الإرهاب الأسود.

وفي السياق ذاته، شدد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، علي أهمية مراكز التدريب في الجامعات بحيث يتم تدريب الأقسام الإدارية فضلا عن الاساتذة، مع إضافة مادة الحسابات في المراحل الدراسية المختلفة، واتفقت معه النائبة هبة شاروبيم، في أهمية تدريب الموظفين والبنية التحتية كأساس لمنظومة التحول الرقمي.

بدوره لفت الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، علي أهمية التحول الرقمي الذي أصبح وسيله ضرورية ومهمه مما يتطلب خطة متكاملة لمحو الأمية الرقمية لدي جميع أفراد الشعب المصري. وتسأل عامر، عن خطة الوزارة لتقديم الدعم للمتميزين في الكليات المتخصصة في علوم الحاسب الالي، و إعداد تطبيقات تعليمية يحتاجها التعليم في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في الجامعات.

واقترح النائب نعمة الله، بأن تشارك شركات المحمول الثلاث، بعد تحقيقها فوائض كبيرة العام المالي الجاري، في دعم صندوق مصر الرقمية.

وكان النائب ناجح جلال قد استعرض طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجي الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمي تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".

وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذي للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمي ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".

واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".