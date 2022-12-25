شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ يؤكدون أهمية بناء ثقافة الوعى بالتحول الرقمى ومواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أهمية ثقافة الوعي بأهمية التحول الرقمي من جانب، ومواجهة الشائعات التى تثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من جانب أخر.

وأكدت عايدة نصيف، عضو المجلس، على ضرورة نشر ثقافة الوعي بين المواطنين لأهمية التحول الرقمي، مشيرة إلي أن بعض المؤسسات لازالت غير جاهرة بعد وعلى سبيل المثال محدودية استخدام المنصات التعليمية في جامعه القاهرة، وكذا استخدام التكنولوجيا في النظام الإداري.

وتسائل النائب سليمان الزملوط، عضو المجلس، عن دور الوزارة في مواجهة الشائعات والمحتوي الذي يفسد عقول الشباب علي بعض مواقع السوشيال ميديا، وكذا مواجهة حملات التشكيك.

ومن جانبه شدد النائب محمد الشيخ، على أهمية تهيئة البنية النفسية قبل الفنية مع بدء أي مشروع، وذلك بتأهيل المواطنين والجانب الإداري في التعامل مع منظومة التحول الرقمي، كما لفت النائب أحمد شعبان، إلي ضرورة التصدي للمشهد غير الحضاري لاسلاك التليفونات الأرضي علي العمارات السكنية.

وكان النائب ناجح جلال قد استعرض طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجي الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمي تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".

وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذي للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمي ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".

واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".