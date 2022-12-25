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انت الان تتابع خبر الجوية يستعيد الصدارة مؤقتا بعد الفوز على اربيل في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442265-638075701559955293.jpg
2022-12-25 | 13:57
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استعاد فريق الجوية صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز، اليوم الاحد، بعد الفوز على نادي أربيل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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