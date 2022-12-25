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الجوية يستعيد الصدارة مؤقتا بعد الفوز على اربيل في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442265-638075701559955293.jpg

2022-12-25 | 13:57

الجوية يستعيد الصدارة مؤقتا بعد الفوز على اربيل في ممتاز الكرة

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357 مشاهدة

استعاد فريق الجوية صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز، اليوم الاحد، بعد الفوز على نادي أربيل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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