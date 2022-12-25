انت الان تتابع خبر وصفتها بـ"الضخمة".. الأردن تعلن إحباط عملية تهريب مخدرات من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، في بيان، إن "كوادر الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كلغ"، لافتاً إلى أنه "بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات أجنبية وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر".وأوضحت، أنه "عثر على ما يقارب 509 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى وما يقارب 483 كيلوغرام من الكبتاغون في الشاحنة الثانية".