انت الان تتابع خبر ترتبط بـ5 مناطق.. الجهد الخدمي يعالج انسداد شبكة مياه للصرف الصحي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الفريق في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عالج انسداداً كبيراً ومهماً جداً في شبكة مياه الصرف الصحي في مياه البزل (السدة) بمنطقة الشعب، ويربط بين مناطق (حي الكوفة – سبع قصور – الحميدية – مدينة الصدر – حي طارق)، وانسداد اخر في الجهة المقابلة له".
وأشار البيان إلى أن "معالجة هذا الانسداد أسهمت بتخفيف الضغط الحاصل على شبكات مياه الصرف الصحي في المناطق المذكورة".
وأشار البيان إلى أن "معالجة هذا الانسداد أسهمت بتخفيف الضغط الحاصل على شبكات مياه الصرف الصحي في المناطق المذكورة".