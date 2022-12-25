انت الان تتابع خبر ترتبط بـ5 مناطق.. الجهد الخدمي يعالج انسداد شبكة مياه للصرف الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفريق في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عالج انسداداً كبيراً ومهماً جداً في شبكة مياه الصرف الصحي في مياه البزل (السدة) بمنطقة الشعب، ويربط بين مناطق (حي الكوفة – سبع قصور – الحميدية – مدينة الصدر – حي طارق)، وانسداد اخر في الجهة المقابلة له".وأشار البيان إلى أن "معالجة هذا الانسداد أسهمت بتخفيف الضغط الحاصل على شبكات مياه الصرف الصحي في المناطق المذكورة".