انت الان تتابع خبر منظمات أجنبية تعلّق عملها في أفغانستان ردا على حظر عمل النساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمات في بيان مشترك الصادر عن "أنقذوا الأطفال" والمجلس النرويجي للاجئين، و"كير"، "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساو تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان".وكان وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن حذر طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.