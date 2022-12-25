شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات بحرية وجوية حول تايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين، الأحد، إجراء تدريبات عسكرية حول تايوان، ردا على ما تصفه بـ "استفزازات أمريكية تايوانية".

وقال الجيش الصيني، في بيان، إن "المناورات حول تايوان ردا على التصعيد والاستفزاز الأمريكي التايواني".

عاجل.. الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات بحرية وجوية حول تايوان



ولفت إلى أن "التدريبات العسكرية شملت البحر والمجال الجوي قرب تايوان"، دون أن يذكر المزيد عن طبيعتها وعدد القوات المشاركة فيها.

وأكدت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني، على أنها "ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الصين".

وكانت واشنطن أثارت غضب بكين، بموافقة مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون لمنح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بـ10 مليارات دولار.

والخميس الماضي، دفعت تايوان، بمقاتلات لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، بينها 21 مقاتلة و4 قاذفات من طراز (إتش-6) بالإضافة إلى طائرات إنذار مبكر، وغواصات وطائرات للتزود بالوقود في الجو".

وتشتكي تايوان من التدريبات الصينية المتكررة، والتي تجرى غالبيتها بالمناطق الجنوبية من منطقة دفاعها الجوي المحددة.

وتعيش جزيرة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، حالة توتر مع بكين التي تتمسك بالسيادة عليها، وفق مبدأ الصين الموحدة.