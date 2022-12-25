«الغرب يسعى لتقسيم روسيا».. بوتين يؤكد: مستعدون للتفاوض بشأن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده على استعداد للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، مؤكداً في الوقت ذاته أن كييف وداعميها الغربيين "رفضوا الانخراط في محادثات".

وشنت روسيا حرباً على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وحتى الىن لا تلوح في الأفق أي بادرة أمل على نهاية الحرب بين الطرفين.

ويؤكد الكرملين إنه سيقاتل حتى تتحقق جميع أهدافه، بينما تقول كييف إنه "لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا 1" الرسمية، قال بوتين: "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده تتحرك "في الاتجاه الصحيح" في أوكرانيا، نظراً لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا.

وواصل: "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

واتهم بوتين الغرب "بالسعي إلى تقسيم روسيا"، موضحاً: "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية".

وعن تطورات المعركة على الأرض، ورداً على سؤال حول عزم أمريكا تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، أكد بوتين أن روسيا ستدمّر صواريخ باتريوت الأمريكية في أوكرانيا قائلا "بالطبع، سندمرها 100%".

والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل على منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية حتى تتمكن من التصدي للهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.