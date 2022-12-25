شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يسأل وزير الاتصالات حول جهود الحكومة لرقمنة خدمات القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأضاف "قناوى"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أثناء طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح محمد سيد، وأكثر من عشرين عضواً عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "نحتاج إلى تحرك أكبر لمواكبة المنافسة العالمية في هذا القطاع، مبديا تساؤله لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عن جهود الحكومة المبذولة لرقمنة الخدمات القطاع الصناعي، قائلا: "لا نلمس دور كبير في هذا المجال".

وحذر النائب أحمد قناوي، مما أسماه التعقيد الشديد في دولاب العمل الحكومي، مستطردا: " لابد من مواجهة البيروقراطية بتحركات واضحة على أرض الواقع " .