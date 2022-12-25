اخبار العالم

رئيس وزراء العراق يستقبل وفدا من الصحفيين والإعلاميين المصريين.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يستقبل وفدا من الصحفيين والإعلاميين المصريين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، وبحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين.

وحمل رئيس الوفد المصري تحيّات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس الوزراء، كما هنأ بمناسبة تشكيل الحكومة وتولي مهامّه رئيساً لمجلس الوزراء.

ورحب محمد شياع السوداني، بالوفد الإعلامي المصري، ودعاهم إلى زيارة محافظة البصرة، والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة بطولة خليجي البصرة 25، التي ستنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن العراق مرّ بظروف صعبة تمكّن من تجاوزها، ولدى أبنائه قصص من التضحية في الحرب على داعش أبهرت العالم.

وأشار إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي، وتحدّث عن دور العراق المحوري بالمنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر المختلفة، وكل ما يعزز أمن المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، في مسار تحقيق التنمية والازدهار  للشعب العراقي، والشعوب الشقيقة والصديقة.

98d3c6b4-fe48-48f0-9f11-60abce887a7f
رئيس وزراء العراق ووفد الصحفيين والإعلاميين المصريين

 

f28c3667-66af-42f1-b08e-3f84e0dc20f4
رئيس وزراء العراق ووفد الصحفيين والإعلاميين المصريين

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا