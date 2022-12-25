شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 100 مليار جنيه لتحديث "الإنترنت الثابت" ورقمنة 3.5 مليون منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال الأعوام الأربعة الماضية تم البد فى تنفيذ أكثر من مشروع لدعم البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها مشروع ربط 33 ألف مبنى حكومي بكلفة 7 مليارات جنيه، وربط 3.5 مليون منزل يقيم بها 58 مليون مواطن بالألياف الضوئية ضمن مشروع حياة كريمة بكلفة 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى مشروع تحديث شبكة الانترنت الثابت بكلفة 100 مليار جنيه، موضحا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى ويجرى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.

وبشأن إنشاء الأبراج، قال وزير الاتصالات فى كلمته: "فى عام 2021 أنشأنا 2300 برج مقابل 1200 فى 2020، وخلال العام الحالي نستهدف 2850 برج، وإتاحة ترددات بقيمة 3 مليار ".

وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات الحكومة الثلاثة الأساسية لملف الرقمنة، قائلا: أولها تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية.

وأعلن وزير الاتصالات أن المستهدف الثالث يتمثل في خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها تتم على نحو به كفاءة وبكافة ربوع القطر المصري، مؤكدا تشجيع ريادة الأعمال والأداء الخلاق.

وأكد وزير الاتصالات، البدء في بربط قواعد البيانات الحكومية للوصول لصورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساعد في تلبية الاحتياجات، والتعرف بشكل أفضل على ظروف المواطنين.