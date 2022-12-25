شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على مشروعي قانونين بشأن بميناء الدخيلة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وينص مشروع القانون الأول، على أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة بالإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات تحت التاسيس شركه مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس، هاتشيسون ،بورتس بي ١٠٠، دخيلة كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد، ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقة الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني، يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقة المادة اثنين تكون مدة الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

كما وجهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، الدعوة لرئيس هيئة مترو الأنفاق ورئيس هيئة السكة الحديد، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وميناء البحر الأحمر، وميناء دمياط والمسئول عن المؤاني البرية والجافة، وذلك لعرض استراتيجة عمل الهيئة وأهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطة الهيئات حتي عام 2030.