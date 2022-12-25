لجنة الصحة الوطنية بالصين تعلن التوقف عن نشر الأعداد اليومية لكوفيد-19 (أ ف ب).

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين والتي دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك إنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتباراً من اليوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان إن «المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث» دون تحديد أسباب هذا التغيير أو وتيرة تحديث المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها المعلومات المتعلقة بكوفيد-19.