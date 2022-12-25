انت الان تتابع خبر هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة المحلية في ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أمير لاجوردي في تصريحات صحفية: "في ذروة استخدام الناس لتطبيقات المراسلة المحلية، بدأت هجمات شديدة من الخارج في منع الخدمة المناسبة للمراسلين".

وزعم لاجوردي أنه "تم إيقاف الهجوم من خلال خدمة تخفيف DDoS التي أنشأها الشباب الإيراني"، مشيراً إلى أنه "ستشمل مظلة التعامل مع هذه الهجمات جميع الخدمات الداخلية".



وتمتلك الحكومة الإيرانية تطبيقات المراسلة الثلاثة وهي "سروش، وبلد وأي كيب، وايتا".

وحثت وزارة الاتصالات وكبار المسؤولين في الفترة الأخيرة الإيرانيين على اللجوء إلى تلك التطبيقات المحلية ومغادرة التطبيقات الأجنبية.

وقد تعرضت العديد من المواقع الرسمية الإيرانية في فترة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، للقرصنة والتوقف عن الخدمة جراء الهجمات السيبرانية التي يشنها إيرانيون من الخارج.

