انت الان تتابع خبر انتشال جثة أم وطفلها من حادث مروري "مأساوي" في ديالى (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة امرأة وطفلها نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلة صالون وشاحنة حمل على الطريق الرابط بين ديالى كركوك".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام معدن العجلة وإخراج الجثتين ليتم تأمين نقلهما إلى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

