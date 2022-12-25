انت الان تتابع خبر مخرجات اجتماع السوداني مع الدوائر الخدمية في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إنه "تم عقد الاجتماع الأول مع الدوائر الخدمية في محافظة البصرة، وتم الاطلاع على قائمة المشاريع المتنفذة، وتم مناقشة الكشف عن نسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، وماهي المشاكل والمعوقات".وأضاف: "تم الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وكان هناك موقفا مشجعاً من حجم وفرص الاستثمارات التي شوهدت معوقات واضحة بسبب الإجراءات الروتينية وتأخير الموافقات في وزارات الدولة وبالتحديد وزارة المالية - دائرة العقارات".

وتابع رئيس الوزراء، انه "بعد انتهاء كل زيارة الى المحافظات العراقية، تأتي لجنة من الوزارات للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تم تحدديها من خلال هذه الاجتماعات، واتخاذ القرارات ضمن ما مسموح لهذه اللجان من الصلاحيات الوزارية والتي تبقى في المحافظة لمدة يوم او يومين او حتى أسبوع".



وبين السوداني: "في حالة اكمال العمل بحكم الصلاحيات ترفع القرارات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة".