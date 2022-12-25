انت الان تتابع خبر أرقام قياسية لجماهير الإنترنت في مونديال قطر: 24 ألف تغريدة في الثانية الواحدة والان مع التفاصيل

في "تويتر"، بدا إيلون ماسك سعيداً للغاية بتفاعل المتابعين مع مونديال قطر 2022، والذي حقق لموقع العلامة الزرقاء الكثير من الأرباح الإضافية.وحسب مصادر رسمية، حقق "هاشتاغ WC2022" ظهوراً في عالم "تويتر" 147 مليار مرة، وهو رقم قياسي لبطولات كأس العالم على مر التاريخ.

25 مليون رسالة في ثانية واحدة

احتفل تطبيق "واتساب" بتحقيق رقم قياسي جديد في مونديال قطر 2022، على هامش المواجهة النهائية للبطولة، بين الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهت بحمل ليونيل ميسي ورفاقه الكأس الذهبية الغالية.

وذكر "واتساب"، في بيان رسمي، أن 25 مليون رسالة تم إرسالها في ثانية واحدة عبر التطبيق، بالتزامن مع المواجهة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، في رقم قياسي يؤكد تأثير مونديال قطر في الملايين من المتابعين حول العالم.



وفي "إنستغرام" أزاح ليونيل ميسي وصورة حمله كأس العالم البيضة عن صدارة أكثر صور إنستغرام حصولاً على الإعجابات.

وباتت صورة ليونيل ميسي مع الكأس الغالية في المرتبة الأولى كأكثر منشورات إنستغرام حصولًا على الإعجابات على مر التاريخ، بعد حصولها على 72.4 مليون إعجاب، وقد جاء أكثر من نصف هذه الحصيلة خلال 24 ساعة فقط.

110 ملايين مستخدم لبث عبر الإنترنت

أما منصة "JioCinema" فاحتفلت بحصول تطبيقها على لقب أكثر التطبيقات تحميلاً من المتاجر الإلكترونية خلال الشهر الأخير، والفضل في ذلك يعود إلى مونديال قطر 2022.

وحسب القائمين على هذه المنصة المختصة في البث المباشر، فإن أكثر من 110 ملايين مستخدم لجؤوا إلى "جيو سينما" خلال الشهر الأخير فقط من أجل متابعة مباريات كأس العالم، وأحداث المونديال القطري.

24 ألف تغريدة في ثانية واحدة

وبالعودة إلى "تويتر"، كشفت مصادر رسمية هناك عن قيام المستخدمين بتغريد 24,400 تغريدة خلال ثانية واحدة فقط، على هامش مونديال قطر 2022، في رقم قياسي جديد.

وذكر الموقع الشهر أن المستخدمين لجؤوا إلى التغريد بكثافة، وصولاً لـ24,400 تغريدة في ثانية واحدة، بعد تسجيل فرنسا ثاني أهدافها في مرمى الأرجنتين، بأقدام كيليان مبابي، خلال نهائي المونديال القطري.

