شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يكرم فريق العباقرة وقادرون باختلاف ويدشن مبادرة حازم الجندى الثقافية لطلاب جامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس حازم الجندى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عددا من الفئات النوعية من طلاب جامعة طنطا، وذلك على هامش المؤتمر الذي عقده حزب الوفد تحت عنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعى الوطنى في الجمهورية الجديدة"، والذى لاقي نجاحًا تنظيميا كبيرًا، بقيادة الدكتور عبد الحليم يوسف أستاذ علم التسويق ومحاضر بكل من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد والمشرف العام علي تنظيم المؤتمر.

ويأتى التكريم في إطار نشر الوعي الثقافي والفني كجزء من تنمية الوعي الوطني حيث كرم المهندس حازم الجندى، طلاب فريق العباقرة بجامعة طنطا الفائز بدوري العباقرة للجامعات لدورتين متتالتين كما قام بتكريم طلاب الأداء الحركي (قادرون باختلاف) المكون من 25 طالبا وطالبة من جامعة طنطا ومتميزون بتفوقهم الفني والحائزين على العديد من الجوائز وتسلم الجوائز الشاعر والأديب مصطفى منصور المشرف على مركز إبداع بجامعة طنطا.

وصاحب التكريم تدشين جائزة المهندس حازم الجندي الثقافية لطلاب جامعة طنطا بالتعاون مع مركز إبداع وبرعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا على أن يتم توقيع بروتوكول التعاون مع الجامعة وإعلان تفاصيل المسابقة في خمسة تخصصات ثقافية وفنية لاحقا في مؤتمر يخصص للجائزة.

كما قام رئيس لجنة الوفد بمحافظة الغربية، بتكريم الفتيات المتطوعات من طلاب وخريجي كليات طب الأسنان والهندسة بجامعة طنطا وتسلم الجائزة طبيبة الامتياز هند أحمد عوض.

وعقد حزب الوفد مؤتمرا حاشدا أول أمس الجمعة حضره لفيف من قيادات بيت الأمة في مقدمتهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والمئات من أعضاء بيت الأمة من مختلف المحافظات.